Мирошник: РФ передала Украине почти 4 тысячи военнопленных с мая 2025 года

Россия с мая прошлого года передала Украине 3 976 пленных военнослужащих, в то время как Киев вернул на родину 3 886 российских военных.
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Свежие комментарии
- Боуз раскритикова...
- Боуз раскритикова...
- Боуз раскритикова...
Брать пленных, кормить и охранять, а потом отдавать Киеву как пополнение ВСУ. И всё повториться снова. В ВОВ пленные работали над восстановлением разрушенного и долго после войны работали в СССР до 1953 года и далее.