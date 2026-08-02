Иран пообещал решительный ответ на агрессию США и Израиля

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что любая агрессия со стороны США и Израиля, а также участие региональных стран в таких действиях, встретит решительный и пропорциональный ответ мощных иранских вооружённых сил.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии