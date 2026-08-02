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Регионы России

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Иран пообещал решительный ответ на агрессию США и Израиля

Иран пообещал решительный ответ на агрессию США и Израиля

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что любая агрессия со стороны США и Израиля, а также участие региональных стран в таких действиях, встретит решительный и пропорциональный ответ мощных иранских вооружённых сил.

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