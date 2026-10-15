Остановить эпидемию курения электронных сигарет среди подростков можно только путем полного запрета вейпов, поскольку эффективного лечения вызываемых ими хронических воспалений легких пока не существует.
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