Российского заключенного осудят за участие в «Правом секторе»

В Адыгее следователи завершили расследование уголовного дела в отношении заключенного, который принимал участие в деятельности украинского «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация), находясь в тюрьме.
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