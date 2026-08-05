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Газета.ру

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Булыкин – о пенальти: футболисты "Спартака" забылись, детская ошибка

Булыкин – о пенальти: футболисты "Спартака" забылись, детская ошибка

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин, во время игровой карьеры выступавший за московские "Локомотив" и "Динамо", нижегородскую "Волгу", немецкие "Байер" и "Фортуну", бельгийский "Андерлехт", "Аякс", "Твенте" и "АДО Ден Хаг" из Нидерландов, в комментарии для "Газеты.

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