Булыкин – о пенальти: футболисты "Спартака" забылись, детская ошибка

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин, во время игровой карьеры выступавший за московские "Локомотив" и "Динамо", нижегородскую "Волгу", немецкие "Байер" и "Фортуну", бельгийский "Андерлехт", "Аякс", "Твенте" и "АДО Ден Хаг" из Нидерландов, в комментарии для "Газеты.