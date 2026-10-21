Цены на бензин снизились в 50 регионах России за неделю с 13 по 19 октября. Сильнее всего топливо подешевело в Ингушетии и Курганской области, следует из данных Росстата.
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