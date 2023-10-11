Google интегрировал данные блокчейна Tron в облачный сервис BigQuery

Интеграция данных сети Tron и BigQuery была произведена для того, чтобы позволить пользователям анализировать большие объемы данных в режиме реального времени, используя возможности инфраструктуры Google Cloud.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии