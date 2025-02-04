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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Искалеченному свердловскому бойцу СВО, которого бросила жена, дали «ветеранку» после новости URA.RU. Фото

После публикации истории на URA.RU о бойце из села Щелкун (Свердловская область) Александре Волкове, который был тяжело ранен в зоне спецоперации России на Украине, он наконец получил удостоверение ветерана боевых действий.

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