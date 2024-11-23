Глава Nvidia: глобальное сотрудничество в области технологий продолжится даже при Трампе

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что глобальное сотрудничество в области технологий будет продолжаться, даже если новая администрация США введет более строгий контроль за экспортом компьютерных продуктов.
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