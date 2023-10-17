Актер сериала «След» Евгений Кулаков объяснил, почему не хочет уезжать из Израиля

В этой стране у его сына с ДЦП и аутизмом наметился прогресс фото: Кадр из сериала «След»Актер Евгений Кулаков, известный ролью программиста ФЭС Ивана Тихонова, растит двоих детей — 19-летнего сына Илью и 5-летнюю дочь Нику.