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Актер сериала «След» Евгений Кулаков объяснил, почему не хочет уезжать из Израиля

Актер сериала «След» Евгений Кулаков объяснил, почему не хочет уезжать из Израиля

В этой стране у его сына с ДЦП и аутизмом наметился прогресс фото: Кадр из сериала «След»Актер Евгений Кулаков, известный ролью программиста ФЭС Ивана Тихонова, растит двоих детей — 19-летнего сына Илью и 5-летнюю дочь Нику.

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