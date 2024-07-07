Любые ярлыки — дело неблагодарное, однако иногда помогают сделать полезные выводы о самом себе. Кто вы — напористый «альфач», ведущий за собой стаю, загадочный отшельник «сигма» или скромный «омежка»? Разбираемся с буквами греческого алфавита (и в самом себе).
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