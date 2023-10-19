Эксперт Петрушин заявил, что "Спартаку" придется непросто в матче с "Пари НН"

Футбольный эксперт Алексей Петрушин заявил, что конфликт главного тренера московского "Спартака" Гильермо Абаскаля и форварда команды Александра Соболева может отразиться на матче с "Пари Нижний Новгород".
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