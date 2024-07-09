Собянин рассказал, как бизнесмены могут пройти в Москве бесплатное обучение

Для обучения доступны более 250 видео С начала года ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ) обучило более 33 тысяч предпринимателей по различным программам и организовало мероприятия, которые длились от нескольких дней до пары месяцев.
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