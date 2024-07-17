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США разрешили Украине использовать оружие для ударов по России

США разрешили Украине использовать оружие для ударов по России

Об этом заявил глава второго департамента стран СНГ МИД России.Глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук сообщил, что Вашингтон дал карт-бланш президенту Украины на нанесение новых ударов по территории России американским оружием.

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Комментарии
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Evgenija Palette
А не разрешить ли нам САМИМ СЕБЕ БОМБИТЬ ЭТУ НАГЛУЮ, ЗАПЛЕСНЕВЕЛУЮ ОТ БЕЗНАКАЗАННОСТИ АМЕРИКУ?
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14 час.
ВР
Вова Рябов
Град на холме должен уничтожен этот рассадник зла и войн на земле.а что их жалеть там вся нечесть мира собралась пора провести генеральную уборку в масштабе планеты
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14 час.

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