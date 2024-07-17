Об этом заявил глава второго департамента стран СНГ МИД России.Глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук сообщил, что Вашингтон дал карт-бланш президенту Украины на нанесение новых ударов по территории России американским оружием.
США разрешили Украине использовать оружие для ударов по России
Комментарии
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Evgenija Palette
А не разрешить ли нам САМИМ СЕБЕ БОМБИТЬ ЭТУ НАГЛУЮ, ЗАПЛЕСНЕВЕЛУЮ ОТ БЕЗНАКАЗАННОСТИ АМЕРИКУ?
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14 час.
ВР
Вова Рябов
Град на холме должен уничтожен этот рассадник зла и войн на земле.а что их жалеть там вся нечесть мира собралась пора провести генеральную уборку в масштабе планеты
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14 час.
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