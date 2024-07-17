США разрешили Украине использовать оружие для ударов по России

А не разрешить ли нам САМИМ СЕБЕ БОМБИТЬ ЭТУ НАГЛУЮ, ЗАПЛЕСНЕВЕЛУЮ ОТ БЕЗНАКАЗАННОСТИ АМЕРИКУ?

ВР

Вова Рябов

Град на холме должен уничтожен этот рассадник зла и войн на земле.а что их жалеть там вся нечесть мира собралась пора провести генеральную уборку в масштабе планеты