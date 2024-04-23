Рогов: в словах Буданова о грядущих проблемах ВСУ есть доля правды

Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что в словах руководителя Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова о грядущих проблемах ВСУ на фронте есть доля правды.
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