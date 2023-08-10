ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Неприятный сюрприз для Эрдогана. Путин заключил настоящую зерновую сделку

Неприятный сюрприз для Эрдогана. Путин заключил настоящую зерновую сделку

Владимир Путин подписал указ о порядке расчетов за экспортируемую Россией сельскохозяйственную продукцию.

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Комментарии
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Сергей Нововожилов
Что отдают нам за поставленное зерно? Строительство новых баз вокруг Запада и США. Пусть этим и расплатятся Куском берега и прочим.
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12 час.
ВМ
Владимир Минаков
&quot; а турецкие или иранские компании могут положить на счет лиры или туманы, которые наши банки знают, куда деть.&quot;                                                   Вся печаль таких расчётов в национальных валютах в том, что порою, продав за условный миллион  турецких лир свою продукцию, завтра за такие деньги и половины вчерашнего товара не купишь - стремительная инфляция...  Это нужно сегодня получить расчётные деньги и сегодня их перечислить за покупаемый  по договорной цене товар, т.е., не спать на работе...
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12 час.
Марат
Бесплатно мы отдаем 0,3% от экспортного потенциала зерновых. Зато получаем политический эффект дороже бабао
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11 час.

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