Неприятный сюрприз для Эрдогана. Путин заключил настоящую зерновую сделку

ВМ

Владимир Минаков

" а турецкие или иранские компании могут положить на счет лиры или туманы, которые наши банки знают, куда деть." Вся печаль таких расчётов в национальных валютах в том, что порою, продав за условный миллион турецких лир свою продукцию, завтра за такие деньги и половины вчерашнего товара не купишь - стремительная инфляция... Это нужно сегодня получить расчётные деньги и сегодня их перечислить за покупаемый по договорной цене товар, т.е., не спать на работе...