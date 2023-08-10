Владимир Путин подписал указ о порядке расчетов за экспортируемую Россией сельскохозяйственную продукцию.
Неприятный сюрприз для Эрдогана. Путин заключил настоящую зерновую сделку
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Нововожилов
Что отдают нам за поставленное зерно? Строительство новых баз вокруг Запада и США. Пусть этим и расплатятся Куском берега и прочим.
Ответить
12 час.
ВМ
Владимир Минаков
" а турецкие или иранские компании могут положить на счет лиры или туманы, которые наши банки знают, куда деть." Вся печаль таких расчётов в национальных валютах в том, что порою, продав за условный миллион турецких лир свою продукцию, завтра за такие деньги и половины вчерашнего товара не купишь - стремительная инфляция... Это нужно сегодня получить расчётные деньги и сегодня их перечислить за покупаемый по договорной цене товар, т.е., не спать на работе...
Ответить
12 час.
Марат
Бесплатно мы отдаем 0,3% от экспортного потенциала зерновых. Зато получаем политический эффект дороже бабао
Ответить
11 час.
Свежие комментарии