Китайский подводный дата-центр HiCloud получил ИИ-апгрейд Китайскому подводном...

Китайский подводный дата-центр HiCloud получил ИИ-апгрейдКитайскому подводному дата-центру, управляемому HiCloud и расположенному близ города Линшуй (Língshuǐ) в провинции Хайнань, добавят новый модуль с вычислительным оборудованием.
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