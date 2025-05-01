Секрет фирмы Лидер «Справедливой России — За Правду» считает, что паспорта и другие документы, полученные за взятки, нужно признавать недействительными, а их обладателей высылать из страны.
Даже паспорт России не спасёт. В Госдуме захотели высылать мигрантов за одно нарушение
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alik3456 Джексон
Запихали ногами...
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10 час.
alik3456 Джексон
Потому что никто не даст...
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10 час.
Виктор Мурашов
А для чего надо было продлять? Им что, не хватило времени? Значит не очень-то хотели оформляться по закону. Всех, кто не успел оформить документы - высылать без права возвращения. Сюсюкаясь с ними, порядок не навести. А поправку эту ЕР не пропустит, не надо витать в облаках. И Миронов и Зюганов много чего предлагают дельного, но ЕР ничего не пропускает. Для них это не выгодно. Они на этом зарабатывают.
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3 час.
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