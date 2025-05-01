Даже паспорт России не спасёт. В Госдуме захотели высылать мигрантов за одно нарушение

Виктор Мурашов

А для чего надо было продлять? Им что, не хватило времени? Значит не очень-то хотели оформляться по закону. Всех, кто не успел оформить документы - высылать без права возвращения. Сюсюкаясь с ними, порядок не навести. А поправку эту ЕР не пропустит, не надо витать в облаках. И Миронов и Зюганов много чего предлагают дельного, но ЕР ничего не пропускает. Для них это не выгодно. Они на этом зарабатывают.