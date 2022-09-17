23 года со дня создания психологической службы МЧС России и Центра экстренной психологической помощи

23 года со дня создания психологической службы МЧС России и Центра экстренной психологической помощи

Психологическая служба чрезвычайного ведомства ведет свою историю с сентября 1999 года с создания Центра экстренной психологической помощи МЧС России.

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