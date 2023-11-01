Около 700 тыс. кв. м недвижимости сдано на северо-западе столицы с начала года

По итогам трех кварталов 2023 года на территории Северо-Западного административного округа Москвы введено 34 объекта капитального строительства общей площадью около 700 тысяч квадратных метров, сообщил председатель Комитета государственного строительного надзора города Москвы Игорь Войстратенко.
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