Монфис получил травму запястья на втором турнире после травмы ноги

Гаэль Монфис снялся с турнира в Майами по ходу первого круга против Юго Эмбера. При счете 3:3 он отказался от продолжения борьбы из-за травмы запястья.
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