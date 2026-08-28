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Мировое обозрение

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Подстроенное ДТП и подброшенные наркотики: в Харькове полиция проводит задержание экс-командира «Магуры» Ширшина, критиковавшего «дебильные» задачи на Курщине

Подстроенное ДТП и подброшенные наркотики: в Харькове полиция проводит задержание экс-командира «Магуры» Ширшина, критиковавшего «дебильные» задачи на Курщине

В центре Харькова полиция пыталась задержать Александра Ширшина — бывшего комбата 47-й отдельной бригады «Магура».

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