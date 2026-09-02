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Екатерина Лебедева художник

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Картина Взгляд сквозь время Автопортрет Екатерина Лебедева художник

Картина Взгляд сквозь время Автопортрет Екатерина Лебедева художник

Перед вами один из моих экспериментальных автопортретов "Взгляд сквозь время". В этой картине я стремилась передать мощную психологическую энергию поиска, лицо на холсте растворено в движении цвета и фактуры.

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