Картина Взгляд сквозь время Автопортрет Екатерина Лебедева художник

Перед вами один из моих экспериментальных автопортретов "Взгляд сквозь время". В этой картине я стремилась передать мощную психологическую энергию поиска, лицо на холсте растворено в движении цвета и фактуры.
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