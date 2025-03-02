Как подтвердить потерянный стаж для пенсии, рассказал юрист

В качестве доказательства трудового стажа для назначения пенсии обычно выступает трудовая книжка, однако при ее утрате есть и другие варианты подтверждения опыта работы, рассказал профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
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