Израиль требует создать министерство для выезда жителей Газы

Министр национальной безопасности Израиля и председатель партии «Еврейская сила» Итамар Бен-Гвир представил план «Размежевание 710».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВВ Макрон объявил во...
- Макрон объявил во...
- Захарова удивилас...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым