Суд арестовал имущество фигурантов дела «Военторга»

Суд в Москве арестовал имущество фигурантов дела в отношении руководителя и сотрудников АО «Военторг» о хищении денежных средств в особо крупном размере при исполнении госконтрактов для Минобороны России.
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