МИД Франции указал на отсутствие в Рафахе безопасных мест для мирных жителей

Франция выступила с осуждением начала военной операции израильской армией в Рафахе 7 мая, поскольку считает, что это ведет к катастрофическим последствиям для гражданского населения Газы, уже неоднократно вынужденного менять место жительства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии