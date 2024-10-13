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Малкин – 2-й россиянин в НХЛ, набравший 1300+ очков. В истории лиги – 37-й игрок с таким достижением

38-летний форвард «Питтсбурга» дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата с «Торонто» (2:4).

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