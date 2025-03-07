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Психолог Андрияничева рассказала, как одержимость недостатками может привести к депрессии, булимии и анорексии

Психолог Андрияничева рассказала, как одержимость недостатками может привести к депрессии, булимии и анорексии

Нам могут не нравится определенные люди – это нормально, вопрос вкуса. Но когда человек не может взглянуть на себя в зеркало без отвращения – это уже серьезный звоночек, говорящий о возможности появления дисморфического расстройства.

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