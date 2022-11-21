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Бойцы ОМОН провели тематический урок для кадетов Росгвардии

Бойцы ОМОН провели тематический урок для кадетов Росгвардии

Сотрудники ОМОН «Алтай» Управления Росгвардии по Алтайскому краю посетили МБОУ «Барнаульский кадетский корпус» и провели для воспитанников профильного класса Росгвардии тематический «Урок безопасности».

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