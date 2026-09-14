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Спрятавший тело матери в морозилке петербуржец арестован

Спрятавший тело матери в морозилке петербуржец арестован

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Кировский суд Петербурга арестовал до 8 ноября 43-летнего Алексея С., убившего 64-летнюю мать и спрятавшего ее тело в морозильной камере.

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