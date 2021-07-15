Мировое обозрение

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«Украина 24»: Арсена Авакова уволили по просьбе Зеленского

«Украина 24»: Арсена Авакова уволили по просьбе Зеленского

Стала известна причина увольнения с должности главы МВД Украины Арсена Авакова. Как сообщает телеканал «Украина 24» со ссылкой на замминистра внутренних дел страны Антон Геращенко, он был уволен по просьбе президента страны Владимира Зеленского.

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