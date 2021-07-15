«Украина 24»: Арсена Авакова уволили по просьбе Зеленского

Стала известна причина увольнения с должности главы МВД Украины Арсена Авакова. Как сообщает телеканал «Украина 24» со ссылкой на замминистра внутренних дел страны Антон Геращенко, он был уволен по просьбе президента страны Владимира Зеленского.