«Украина 24»: Арсена Авакова уволили по просьбе Зеленского

Стала известна причина увольнения с должности главы МВД Украины Арсена Авакова. Как сообщает телеканал «Украина 24» со ссылкой на замминистра внутренних дел страны Антон Геращенко, он был уволен по просьбе президента страны Владимира Зеленского.
Стала известна причина увольнения с должности главы МВД Украины Арсена Авакова. Как сообщает телеканал «Украина 24» со ссылкой на замминистра внутренних дел страны Антон Геращенко, он был уволен по просьбе президента страны Владимира Зеленского.
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