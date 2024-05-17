Чемезов рассказал, что Superjet могут переименовать в «Яковлев»

«Ростех» планирует переименовать импортозамещенный самолет Sukhoi Superjet 100 (SJ 100) в «Яковлев», от английского названия Superjet откажутся, сообщил глава корпорации Сергей Чемезов в интервью для РБК.
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