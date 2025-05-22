Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

  • Владимир Негода
    может хоть они вразумят эту власть , если она народ не слушает!Бойцы СВО жалуютс...
  • Регина Толстоброва
    Давно пора его закрыть. поддерживаю бойцов. хоть они не молчат, а поднимают вопрос этот. Клевещут на страну, а жируют...Бойцы СВО жалуютс...
  • Нина
    Сами обкакались, Россия должна задницы хитрожопые подтирать, нето обидятся. Скот на скоте.Это позор какой-т...

«Массажиста солидных господ» изгнали из единороссов за скандал с уборщицей в Нефтеюганске: кому и что он массировал в партии?

«Массажиста солидных господ» изгнали из единороссов за скандал с уборщицей в Нефтеюганске: кому и что он массировал в партии?

БлокнотРУ Партийная чистка: в Нефтеюганске исключили из ЕР юношу, унизившего уборщицу и рекламирующего себя как массажиста-«модель» для статусных мужчин.

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Комментарии
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ВераВерная
В России проблем не перечесть. Но знать, что в верхах происходит, тоже надо. Они и так слишком далеки от народа, а низы интересуются.
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5 час.
В В
Ну, конечно! Для таких,  защита униженной простой женщины каким-то непонятным существом из правящей партии, наверняка муйня. Три копейки в базарный день. Прости, Император недостойных..
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5 час.
Сергей Ульмасов
На зону эту падаль, в петушатник, там он будет в цене, и его поганый рот и калокусатель будут заняты удовлетворением солидных мужчин
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38 мин.
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