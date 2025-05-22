«Массажиста солидных господ» изгнали из единороссов за скандал с уборщицей в Нефтеюганске: кому и что он массировал в партии?

ВераВерная В России проблем не перечесть. Но знать, что в верхах происходит, тоже надо. Они и так слишком далеки от народа, а низы интересуются.

В В Ну, конечно! Для таких, защита униженной простой женщины каким-то непонятным существом из правящей партии, наверняка муйня. Три копейки в базарный день. Прости, Император недостойных..