Иностранца со шкурой медведя задержали алтайские пограничники

Сам иностранный гражданин пояснил, что получил шкуру в подарок и не знал о необходимости оформления разрешительных документов Алтайские таможенники пресекли попытку незаконного вывоза из России шкуры бурого медведя.
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