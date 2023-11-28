Испытания в России. В Челябинске работает расходоизмерительный центр

Уральский региональный метрологический центр (УРМЦ) — объект уникальный. Это единственный в России и странах СНГ специализированный центр, где можно выполнять испытания, поверку и калибровку промышленных газовых счетчиков и расходомеров в их естественной среде — на газопроводах высокого давления.
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