Испытания в России. В Челябинске работает расходоизмерительный центр

Уральский региональный метрологический центр (УРМЦ) — объект уникальный. Это единственный в России и странах СНГ специализированный центр, где можно выполнять испытания, поверку и калибровку промышленных газовых счетчиков и расходомеров в их естественной среде — на газопроводах высокого давления.