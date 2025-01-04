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Никола Йокич: «Виктор Вембаньяма – единственный в своем роде, его будут помнить вечно»

«Я думаю, что в этом сезоне он играет лучше, чем в прошлом, и я думаю, что он станет еще лучше. Он особенный игрок, единственный в своем роде, и его будут помнить вечно», – сказал центровой «Денвера».

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