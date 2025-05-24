СБУ запретила родителям пленного солдата ВСУ общаться с ним

КУРСК, 24 мая. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) запретила родителям военнослужащего 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Александра Кузнецова, взятого в плен в Курской области, общаться с ним под угрозой лишения свободы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии