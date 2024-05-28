Соцфонд закончил свой первый год с рекордным дефицитом. До слияния был рекордный плюс в бюджете

Социальный фонд России завершил первый год своего существования с рекордным дефицитом бюджета. До слияния с Фондом социального страхования в бюджете ПФР был рекордный плюс - профицит в 1,1 триллиона рублей.
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