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Соцфонд закончил свой первый год с рекордным дефицитом. До слияния был рекордный плюс в бюджете

Соцфонд закончил свой первый год с рекордным дефицитом. До слияния был рекордный плюс в бюджете

Социальный фонд России завершил первый год своего существования с рекордным дефицитом бюджета. До слияния с Фондом социального страхования в бюджете ПФР был рекордный плюс - профицит в 1,1 триллиона рублей.

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