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Хайнань планирует полностью запретить продажу автомобилей с ДВС к 2030 году

Хайнань планирует полностью запретить продажу автомобилей с ДВС к 2030 году

Южная островная провинция Китая Хайнань (Hainan) поставила цель запретить продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2030 году, взяв на себя роль лидера в переходе страны на новые энергетические транспортные средства (NEV).

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