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Зюле хотел получать 16 млн евро в год в «Баварии». У игрока проблемы с весом – было 104 кг после Рождества

Стали известны подробности о договоренности защитника «Баварии» Никласа Зюле с дортмундской «Боруссией» о переходе на правах свободного агента летом.

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