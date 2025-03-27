Гонца говорит, что Наталью Морарь хотят задержать

Журналист Георге Гонца рассказал, что его попросили сообщить Наталье Морарь о возможных арестах. «Правоохранительные органы, я не знаю, какие именно, официально готовы нанести тебе удар, но я не понял, как именно», — отметил Гонца.
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