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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рианчо об уходе Виллиана Жозе из «Спартака»: «Качественный игрок. Наверное, не адаптировался в РПЛ, чемпионат не подошел»

На днях форвард расторг контракт с красно-белыми и перешел в бразильскую «Баию». «Виллиан Жозе хорошо играл в Испании, был полезен своим командам, знал и выполнял свою задачу.

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