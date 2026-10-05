CMAJ: вечное летнее время рискует усилить сезонную депрессию

Ученые из Канадской медицинской ассоциации выяснили, что после отказа от сезонного перевода часов людям следует круглый год жить по стандартному зимнему времени.
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