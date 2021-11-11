Любопытно, однако

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Как "оно" не назови, "оно" им и останется

Как "оно" не назови, "оно" им и останется

автор - Анархия и воля. Последнее время СМИ стали чаще освещать случаи нападения толп уроженцев Азии или Кавказа на русских.

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Konstantin Петров
Маршалу Баграмяну приписывают следующую фразу: «Когда в дивизии оставалось меньше 50% русских, я знал, что дивизию нужно расформировывать». Интересно, перепись покажет, сколько в Москве этнических Русских?
хохлошумер
Об этом говорит жизнь! Если так будет продолжаться, лет через 20 будет Пи...ц!

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