«Для наших возрастных спортсменов это настоящая катастрофа, что все переносится и передвигается». Комарова о переносе ЧМ по плаванию из России

Серебряный призер Афин-2004 по плаванию Станислава Комарова высказалась о возможном переносе чемпионата мира по плаванию на короткой воде из России в Австралию.

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