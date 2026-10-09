Администрация Челябинска подтвердила законность вырубки леса

На северо-западе Челябинска началась вырубка леса для строительства частного дома. Жители выразили недовольство, но городская администрация подтвердила законность работ.
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