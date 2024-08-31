Президент Ирана Масуд Пезешкиан посетит саммит БРИКС в Казани Предстоящий саммит БРИКС, который пройдет с 22 по 24 октября в Казани, посетит президент Ирана Масуд Пезешкиан.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Президент Ирана Масуд Пезешкиан посетит саммит БРИКС в Казани Предстоящий саммит БРИКС, который пройдет с 22 по 24 октября в Казани, посетит президент Ирана Масуд Пезешкиан.
Свежие комментарии