Россия запросила помощи с уголовным делом у страны, где проживает Смольянинов

Российские власти направили запрос к государству, в котором в настоящее время находится актёр Артур Смольянинов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов, а также признанное в РФ иностранным агентом), заочно арестованный по делу о фейках о ВС РФ и возбуждении ненависти.