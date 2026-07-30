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Угадайте самые знаменитые русские книги по картинке

Угадайте самые знаменитые русские книги по картинке

Мы придумали альтернативное и загадочное оформление для ключевых романов русской классики. Сколько вы отгадаете? Редакция MAXIM изо всех сил имитирует бурный энтузиазм — мы как и все россияне притворяемся, будто обожаем школьный курс литературы! Но нельзя отрицать: те самые уроки оставили в наших головах изрядно глубокий след и даже принесли немного пользы.

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