Угадайте самые знаменитые русские книги по картинке

Мы придумали альтернативное и загадочное оформление для ключевых романов русской классики. Сколько вы отгадаете? Редакция MAXIM изо всех сил имитирует бурный энтузиазм — мы как и все россияне притворяемся, будто обожаем школьный курс литературы! Но нельзя отрицать: те самые уроки оставили в наших головах изрядно глубокий след и даже принесли немного пользы.